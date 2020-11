O antigo jogador do FC Porto Jacques Pereira morreu esta terça-feira depois de sofrer um ataque cardíaco fulminante, em Vila Real de Santo António, no Algarve, de onde era natural e onde morava.

Jogava a avançado e chegou a ser o melhor marcador do campeonato na temporada 1981/82, ao serviço do FC Porto, ao apontar 27 golos.

Tinha 65 anos e jogou também no Farense, Famalicão e Braga. No final da carreira jogou no Lusitano de Vila Real de Santo António e no Castromarinense.