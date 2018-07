Morreu João Sobrinho, histórico campeão de hóquei em patins

Velha glória do hóquei do Sporting morreu esta quinta-feira, aos 67 anos.

Por Octávio Lopes | 21:12

João Sobrinho morreu esta quinta-feira, aos 67 anos. Fez parte da ‘equipa maravilha’ do Sporting de hóquei em patins que em 1976/77 conquistou o Campeonato Nacional, a Taça e, pela 1ª vez na história da modalidade em Portugal, a Taça dos Campeões Europeus: venceu, na final, os espanhóis do Vilanova, por 6-0 (casa) e 6-3 (fora).



Somou 89 internacionalizações (81 golos). Foi campeão do Mundo (duas vezes) e da Europa (três). Chegou a Alvalade em 1975, depois de ter dado nas vistas no Juventude de Viana. Nas seis temporadas que esteve nos leões, conquistou quatro campeonatos nacionais, duas Taças de Portugal, uma Taça das Taças e a Taça dos Campeões.

Sobrinho era o defesa/médio de uma formação que contava ainda com António Ramalhete (guarda-redes), Júlio Rendeiro (defesa), Chana e Livramento (avançados). Foi considerado Sócio de Mérito do Sporting e em 1992 recebeu o Prémio Stromp na categoria especial.



Na sua página oficial da internet a Federação Portuguesa de Patinagem testemunha "eterna gratidão" pelo contributo de Sobrinho "para a divulgação da modalidade, que interpretou como poucos". O Sporting também recorda o seu antigo jogador e apresenta "as mais sentidas condolências" à família.

"Era um dos melhores jogadores do Mundo do Mundo na sua posição. Marcou uma geração. Era, também, uma grande amigo e uma grande pessoa. Do melhor que havia", disse, ao CM, António Ramalhete.



Já Júlio Rendeiro, capitão da histórica equipa verde e branca que ganhou tudo em 1976/77, conta ao CM que perdeu "um grande amigo". "Foi um ícone do hóquei em patins. Um dos melhores jogadores de sempre. E, acima, de tudo, era um homem bom", acrescenta.

Esta sexta-feira, a partir das 19h00, o corpo de João Sobrinho está em câmara ardente na Igreja do Centro Paroquial de Alcabideche, Cascais. O funeral realiza-se no sábado, às 10h30 no cemitério de Alcabideche.