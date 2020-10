O técnico de equipamentos do Benfica, Luís Santos, faleceu esta quinta-feira aos 53 anos vítima de doença prolongada. O funcionário trabalhava há mais de 30 anos no clube encarnado.Recorde-se que em março passado o plantel então orientado por Bruno Lage mostrou-se unido pela doença de Luís Santos . Carlos Vinícius, depois de marcar ao FC Porto no Dragão, o avançado brasileiro dedicou o golo ao membro do staff técnico.