Morreu o antigo atleta queniano Paul Koech

Campeão mundial da meia-maratona em 1998 morreu aos 49 anos.

12:12

O antigo atleta queniano Paul Koech, campeão mundial da meia-maratona em 1998, morreu na segunda-feira, aos 49 anos, anunciou esta quarta-feira a Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF).



A causa da morte do antigo atleta, companheiro de treino de Paul Tergat, não foi especificada, tendo a IAAF referido apenas que esta ocorreu após um curto período de doença.



A Federação de Atletismo do Quénia já lamentou a morte de Koech, que descreveu como "uma grande atleta de estrada e de corta-mato".



Koech começou a competir internacionalmente em 1995 e, no ano seguinte, foi sexto nos 10.000 metros dos Jogos Olímpicos de Atlanta.



Em 1998, Paul Koech, que representou a seleção do Quénia entre 1996 e 2003, sagrou-se campeão mundial da meia-maratona.