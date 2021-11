Morreu Ray Kennedy, três vezes campeão europeu pelo Liverpool

O inglês Ray Kennedy, que venceu três vezes a Taça dos Campeões Europeus, ao serviço do Liverpool, morreu aos 70 anos, anunciou esta terça-feira aquele clube da Liga inglesa de futebol.

Kennedy começou a carreira profissional no Arsenal, onde jogou de 1968 a 1974, conquistando um título de campeão nacional e a Taça de Inglaterra, antes de se mudar para o Liverpool, no que foi então uma transferência recorde para os 'gunners'.

Na equipa de Anfield esteve cinco épocas e viveu os melhores momentos na carreira de futebolista, com cinco títulos de campeão nacional, três Taças dos Campeões, uma Taça UEFA e uma Taça da Liga.

Centro-campista, jogou 393 partidas pelo Liverpool e marcou 72 golos.

Depois de sair do Liverpool ainda fez uma época no Swansea e outra no Hartlepool, antes de sair de Inglaterra para o Pezoporikos, de Chipre. O termo da carreira aconteceu em 1985, no Ashington.

Em 1984, fora diagnosticado com Parkinson.

Na seleção inglesa, Kennedy participou em 17 jogos entre 1976 e 1980, com um registo de três golos.