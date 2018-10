Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu Tex Winter, o estratega dos Chicago Bulls da década de 90

Treinador de basquetebol foi adjunto de Phil Jackson na equipa na qual brilhava Michael Jordan.

Por Lusa | 11:26

O treinador de basquetebol Tex Winter, que foi adjunto de Phil Jackson nos Chicago Bulls, equipa na qual brilhava Michael Jordan, e nos Los Angeles Lakers, morreu hoje em Nova Iorque, aos 96 anos.



"Aprendi muito com o treinador Winter, ele foi um pioneiro e um verdadeiro estratega. Foi um privilégio trabalhar com ele", afirmou Michael Jordan, ao jornal Chicago Tribune.



O antigo basquetebolista lembrou que Winter foi o grande responsável pelo "triângulo ofensivo, que esteve na origem dos seis títulos" conquistados pelos Bulls, acrescentando que o técnico "era um trabalhador esforçado, um grande educador e um homem obcecado pelos pormenores".



Tex Winter tornou-se adjunto de Phil Jackson em 1985 e, juntos, conquistaram com os Chicago Bulls seis títulos de Liga Norte Americana de Basquetebol (NBA), o último dos quais em 1998.



Dois anos mais tarde, voltaram a sagrar-se campeões da NBA, com os Los Angeles Lakers, título que voltaram a conquistar em 2001 e 2002.