Motivação extra do FC Porto para a Luz após triunfo na Liga dos Campeões

Dragões conseguem importante triunfo na Champions antes da deslocação ao terreno do Benfica.

Por Filipe António Ferreira | 01:30

Vitória, 2,7 milhões de euros de prémio, liderança do Grupo D da Champions e motivação extra para o clássico de domingo na Luz contra o Benfica para o campeonato. O FC Porto cumpriu com o que lhe competia e esta quarta-feira venceu (sem deslumbrar) os turcos do Galatasaray, na segunda jornada da fase de grupos da Champions.



A promessa de vitória para Aboubakar esteve na mente dos jogadores no primeiro tempo, mas só por uma vez a equipa de Sérgio Conceição conseguiu estar perto do golo até ao intervalo, com Brahimi num remate acrobático (após cruzamento de Corona) a permitir grande intervenção de Muslera.



O campeão nacional teve sempre pela frente um conjunto turco muito organizado e muito perigoso nas transições. Teve menos bola do que o FC Porto, é certo, mas foi sempre a equipa que esteve mais perto do golo até ao descanso. Primeiro foi Maxi Pereira a fazer de Casillas, evitando um golo de Gumus que parecia certo.Depois foi o gigante espanhol a evitar que o Galatasaray conseguisse chegar à vantagem com duas grandes intervenções.



O FC Porto surgiu expectante após o intervalo, mas, logo a abrir, Marega fez explodir a festa no Dragão num cabeceamento sem oposição após canto do centenário Alex Telles (100 jogos pelos dragões). A equipa de Sérgio Conceição assentou ideias e passou a controlar todos os momentos do jogo.



Mas do outro lado estava um Galatasaray que queria sair de Portugal pelo menos com um ponto. Não o conseguiu mas esteve perto. Nesta fase, não foi Iker Casillas a evitar males maiores mas sim o completo desacerto dos avançados Gerry Rodrigues e Gumus.



Com os turcos balanceados no ataque, o FC Porto podia ter acabado o jogo mais cedo. Primeiro, Marega permitiu nova intervenção de Muslera. Depois foi o recém-entrado André Pereira, em cima dos 90’, a atirar ao lado da baliza dos turcos.



O conjunto portista consegue dar um importante passo rumo aos oitavos de final da liga milionária (próximo jogo é no terreno dos russos do Lokomotiv de Moscovo).



Para além de conseguir a dedicatória desejada ao lesionado Vincent Aboubakar, Sérgio Conceição tem um grande balão de confiança para o duelo com o Benfica para o campeonato e antes da pausa dos campeonatos para os trabalhos das seleções e da Taça de Portugal. Importante também sair do jogo sem aparentes mazelas físicas de jogadores nucleares.



ANÁLISE

Referências nas balizas

Iker Casillas e Muslera protagonizaram duas grandes exibições no Dragão. O espanhol e o uruguaio impediram em quatro ocasiões (duas para cada lado) golos que já se gritavam da bancada. Trintões, mostram que velhos são os trapos.



Desacerto ofensivo

Houve só um golo, mas podia e devia ter havido mais. Se existe muito mérito dos dois guarda-redes, há também um enorme demérito dos avançados de ambas as equipas. Rodrigues até se justificou, com o bem tratado relvado, de ter falhado um golo fácil.



Britânico não complicou

Um cartão amarelo por mostrar para o central turco Serdar, ainda no primeiro tempo. De resto, atuação sem mácula do árbitro britânico, sempre muito perto dos lances. Os assistentes de Michael Oliver estiveram quase sempre bem nos foras de jogo.



Conceição: "O resultado é justo"

"Defrontámos uma boa equipa. Na primeira parte podíamos e devíamos ter tido mais posse de bola mas não conseguimos. Na segunda metade do jogo estivemos muito acima da média, faltou apenas melhor definição em alguns lances. O resultado é justo num jogo que foi difícil", disse Sérgio Conceição, técnico do FC Porto, após o jogo.



Quem tem Marega tem milhões

Casillas – Duas enormes defesas mostram que ainda é um dos melhores do Mundo.

Maxi – Sempre a carregar jogo ofensivo no apoio a Corona. Muito espaço nas costas possibilitou alguns contra- -ataques dos turcos.

Felipe – Displicência nas abordagem aos lances. Tremeu (inesperadamente) perante os avançados turcos.

Militão – Melhor do que o colega do eixo. Rapidíssimo nas dobras aos colegas de equipa.

Alex Telles – Continua numa fase menos boa. Ainda assim, foi dele o canto que deu o 1-0.

Danilo – Não perdeu quase nenhum lance a meio-campo. Importante nas transições ofensivas.

Herrera – Trabalho invisível muito importante para suster investidas turcas.

Otávio – Agitador. Sofreu várias faltas e deu início aos principais lances de perigo dos dragões.

Corona – Duelo intenso com Nagamoto. Bom cruzamento para boa chance de Brahimi.

Brahimi – Remate fantástico que merecia melhor sorte. Valeu enorme intervenção de Muslera. Desequilibrador.

Óliver – Entrou com vontade. Pegou na batuta no meio--campo portista.

André Pereira – Perto do golo aos 90 minutos. Antes, tinha assistido Marega.

Sérgio Oliveira – Para queimar tempo.