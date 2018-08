Moubandjé só quer o FC Porto

Lateral do Toulouse tem tudo certo com o emblema portista.

Por Filipe António Ferreira | 08:34

François Moubandjé, lateral-esquerdo do Toulouse, já decidiu que quer deixar França para rumar ao FC Porto, apurou o CM.



O jogador suíço, de 28 anos, é o eleito de Sérgio Conceição para ser alternativa a Alex Telles no lado esquerdo da defesa. O defesa tem contrato até junho de 2019 mas o emblema gaulês admite a saída do jogador. Neste momento tudo estará acertado entre os dragões e o jogador sendo que falta os dois clubes chegarem a um entendimento em termos de verbas. O Toulouse pretende cerca de quatro milhões pelo internacional helvético, valor considerado elevado para a SAD portista que não vai além dos dois milhões.



Contudo, os dragões não estão sozinhos na corrida pelo jogador. Também o Betis de Sevilha e a Real Sociedad estão no encalço do jogador. Moubandjé foi titular na goleada do Toulouse sofrida pelo Marselha na estreia da Liga francesa.



Casa cheia para a terceira jornada

O FC Porto anunciou que já estão vendidos 43 mil bilhetes para a receção ao V. Guimarães, jogo referente à terceira jornada que será disputado a 25 de agosto, sábado. A menos de 10 dias do embate, a expectativa é grande entre os adeptos portistas. Antes, a viagem a Lisboa para o duelo com o Belenenses. São esperados 12 mil adeptos do FC Porto no estádio do Jamor.