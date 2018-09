Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mourinho aceita um ano de prisão com pena suspensa por fraude fiscal

Acordo foi conseguido após a sua reabertura, por crimes cometidos em 2011 e 2012, quando Mourinho treinava a equipa de futebol do Real Madrid.

17:07

O treinador português José Mourinho aceitou o pagamento de uma multa de dois milhões de euros, em substituição de um ano de prisão, por dois crimes de fraude fiscal, na sequência de um acordo com a Autoridade Tributária espanhola.



Fonte próxima do processo disse esta terça-feira à agência Lusa que o acordo foi conseguido após a sua reabertura, por crimes cometidos em 2011 e 2012, quando Mourinho treinava a equipa de futebol do Real Madrid e que já tinham levado o técnico a pagar 4,4 milhões de euros ao fisco.



O diário espanhol El Mundo noticiou esta terça-feira que o atual treinador dos ingleses do Manchester United vai pagar perto de dois milhões de euros de multa (966.922,56 euros relativos a 2011 e 1.015.879,83 ao ano seguinte), correspondentes a 60% do valor total ocultado, que ascende a 3,3 ME.



Em consequência do acordo, Mourinho está obrigado a aceitar, por escrito, que escondeu da Autoridade Tributária aquele valor, referente a direitos de imagem, recebido através de sociedades sediadas em 'paraísos fiscais', como as Ilhas Virgens Britânicas.