Mourinho cai a pique na Liga inglesa

O Tottenham, de José Mourinho, voltou a perder na Liga inglesa e caiu da 2ª para a 5ª posição. Os spurs perderam este domingo, em casa, com o Leicester, de Ricardo Pereira, por 0-2. Vardy (45+4’) e Alderweireld (59’, na própria baliza) apontaram os golos. Com este desaire acentuou-se a queda dos londrinos na tabela: ainda há duas jornadas estavam na liderança da Premier League e, duas derrotas depois, com Leicester e Liverpool (1-2), já desceram quatro posições. Os spurs tinham sido derrotados apenas uma vez para o campeonato em 12 rondas. Agora somam três em 14.













O Man. United de Bruno Fernandes seguiu o sentido contrário do Tottenham e já o ultrapassou na tabela classificativa. Com a vitória folgada de domingo sobre o Leeds United por 6-2, a equipa de Bruno Fernandes subiu para o 3º lugar da Premier. O médio português foi, mais uma vez, uma das figuras do conjunto de Manchester. Na partida da 14ª jornada da Liga inglesa, Bruno Fernandes bisou, aos 20’ e aos 70’ (penálti), e assistiu McTominay para o primeiro da partida aos 2’.