Mourinho cai no jogo 300 na Liga

Manchester City mais forte deixa o United a 12 pontos da liderança do campeonato.

Por Mário Figueiredo | 08:41

José Mourinho caiu no jogo 300 na Premier League ao perder o dérbi de Manchester para o City por 3-1.



O Manchester City, com Bernardo Silva a titular e a ser o melhor em campo, dominou sempre a partida . Com um futebol apoiado e fluído chegou com facilidade à vantagem por David Silva, após uma assistência de Bernardo Silva.



O golo não retirou a ambição ao City e acabou por encolher ainda mais o United. Bernardo Silva e Laporta protagonizaram lances de perigo. A equipa de José Mourinho, que deixou Pogba na bancada por lesão, revelava dificuldades em construir lances de perigo.



A segunda metade, começou praticamente com golo de Aguero, que ampliou a vantagem para City. Fez uma tabelinha com Mahrez e atirou uma bomba sem hipóteses para De Gea.



O United teve de arregaçar as mangas e fazer mais. Mourinho fez entrar Lukaku que, no primeiro lance em que interveio, sofreu falta para penálti de Éderson. Martial não perdoou. O United vivia o melhor período, mas foi o City que chegou aos 3-1 por Gundogan, numa jogada que correu quase toda a equipa e foi o culminar de 44 passes, o último de Bernardo Silva. O United está agora a 12 pontos do líder que é o City.



"Não me parece que vamos descer"

José Mourinho lamentou os erros nos golos, mas manteve a ironia perante a derrota: "Não me parece que vamos descer de divisão". Já Pep Guardiola, destacou os "três pontos" e incluiu na luta pelo título, o Arsenal, Chelsea, Liverpool e Tottenham.