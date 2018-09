Mourinho condenado a pena suspensa e multa por fraude fiscal

Treinador português foi acusado de ter ocultado €3.3 milhões ao fisco espanhol.

José Mourinho aceitou um ano de pena suspensa de prisão e pagará uma multa de dois milhões de euros num acordo com o estado espanhol por fraude fiscal. O treinador português foi acusado de ter defraudado o Fisco de Espanha em €3.3 milhões.O agora técnico de Manchester United irá reconhecer, através de um acordo escrito, que escondeu do Fisco os seus rendimentos sobre direitos de imagem correspondentes aos anos de 2011 e 2012, quando treinava o Real Madrid.A acusação indica que Mourinho usou offshores na Irlanda, Ilhas Virgens e Nova Zelândia para esconder rendimentos. Agora, pagará uma multa correspondente a 60% do que ocultou, avançou o jornal espanhol El Mundo, citado esta terça-feira pela revista Sábado