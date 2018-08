Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mourinho confessa que "num outro qualquer clube já se teria demitido"

Confissão feita pelo treinador português do Manchester United àqueles que lhe são próximos.

A ausência de reforços de peso para esta temporada deixou José Mourinho de tal modo desiludido que, segundo o 'Mirror', o técnico português do Manchester United terá mesmo confessado a pessoas que lhe são próximas que "numa outra qualquer função num outro qualquer clube já se teria demitido".



Um exemplo do desagrado do Special One pelo facto de o vice-presidente dos red devils não ter contratado os jogadores há muito identificados pelo timoneiro, nomeadamente para o centro da defesa - com foco em Harry Maguire (Tottenham).



No arranque da terceira época em Old Trafford, Mourinho sente que não tem condições para lutar pelo título com o Manchester City, dada a relutância de Ed Woodward em abrir os cordões à bolsa. Depois de ter renovado em janeiro, colocando então um ponto final nas especulações relativamente ao seu futuro, este alegado descontentamento do treinador levanta mais dúvidas em torno da sua continuidade no gigante inglês...



Recorde-se que 'Mou' foi duramente criticado depois da derrota do United com o Brighton, no último fim de semana.