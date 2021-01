Mourinho dá pulo na tabela com vitória frente ao Sheffield

O Tottenham, orientado por José Mourinho, derrotou, fora, o último classificado, Sheffield United, por 3-1, em jogo da 19ª jornada da Liga inglesa.









Com esta vitória, os spurs aproximam-se da liderança da Premier League, aproveitando o empate (0-0) do Liverpool com o Man. United. Os golos do Tottenham foram marcados por Aurier (5’), Harry Kane (40’) e Ndombélé (62’). Para o Sheffield faturou McGoldrick (59’).

Voltando ao jogo grande da 19ª jornada da Liga inglesa, entre Liverpool e Man. United, nenhuma das equipas se superiorizou. O português Bruno Fernandes, dos red devils, esteve perto de marcar. O médio, ex-Sporting, aos 34 minutos, converteu um livre que tirou tinta ao poste esquerdo, sendo esta uma das melhores oportunidades do encontro.





No outro jogo do dia, o Man. City, com Rúben Dias e Bernardo Silva a titulares, sendo que João Cancelo entrou já na segunda parte, goleou (4-0) em casa o Crystal Palace. Com este resultado, os citizens subiram ao segundo lugar, a dois pontos do líder, Man. United, que tem mais um encontro.