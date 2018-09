Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mourinho: “Despedir? Sabem quanto tinham de me pagar?”

Português responde à polémica em torno dos maus resultados do Manchester United.

20:08

José Mourinho respondeu sem papas na língua à polémica em que está envolvido devido aos resultados menos positivos do Manchester United. O treinador português revelou não estar preocupado em ser despedido do comando técnico dos ingleses.



"Muita gente diz que estou em perigo, mas não estou de acordo. Se me mandarem embora, tem ideia da quantidade de dinheiro que me teriam de me pagar?", revelou, citado pelos jornais italianos La Repubblica e Gazzetta dello Sport.



O Manchester United, treinado pelo português José Mourinho, venceu este domingo em casa do Burnley por 2-0, em jogo da quarta jornada da Liga inglesa de futebol, e regressou aos triunfos após duas derrotas consecutivas para o campeonato.



Dois golos do belga Lukaku, aos 27 e aos 44 minutos, selaram a vitória dos 'Red Devils', que chegaram aos seis pontos em quatro jogos e subiram ao 10.º lugar da Liga Inglesa, a seis pontos dos líderes Chelsea, Liverpool e a surpresa Watford, que contam quatro vitórias em outros tantos jogos.