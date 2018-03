Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mourinho diz que esta será a última temporada de Ibrahimovic no Manchester United

"A decisão de jogar ou não é pessoal", defende o técnico português.

17:24

O treinador do Manchester United, José Mourinho, afirmou esta sexta-feira que o futebolista sueco Zlatan Ibrahimovic tem o direito de escolher o seu futuro, acrescentando que esta será a sua última temporada no clube.



"Todos sabemos que esta será a sua última temporada no Manchester United. A decisão de jogar ou não [o que resta da liga] é pessoal. Ganhou o direito de escolher o seu futuro. É um grande futebolista com uma carreira invejável", disse Mourinho, na antevisão do jogo contra o Crystal Palace.



O ponta de lança sueco contraiu uma grave lesão, no final da época passada, no ligamento do joelho direito, que o manteve afastado do terreno de jogo durante sete meses.



Ibrahimovic, de 36 anos, voltou aos relvados no dia 18 de novembro do ano passado, mas não joga desde dia 26 de dezembro, quando foi substituído ao intervalo do jogo contra o Burnley.



"Se está lesionado? Não, não está. Sente que está pronto e convencido para jogar e ajudar os companheiros? Não.", comentou o técnico português.



O treinador português diz que o sueco "é uma pessoa muito honesta e um verdadeiro campeão que só quer regressar se sentir que pode ajudar".



"Está a trabalhar muito forte e todos esperamos que regresse ao mais alto nível", acrescentou Mourinho.



Zlatan termina contrato com o clube de Old Trafford daqui a quatro meses. Jogou 46 paridas, marcou 28 golos e ganhou três títulos: Liga Europa, Taça da Liga e a Supertaça de Inglaterra.