Mourinho diz que "Real Madrid é maior do que qualquer jogador"

Treinador do Manchester defendeu Lopetegui sobre a polémica saída da seleção de Espanha para Madrid.

18:58



"O resultado é o que menos interessa. Os meus jogadores foram incríveis em toda a pré-temporada, porque sabemos que jogámos contra boas equipas. Temos poucos jogadores seniores e muitos jovens - hoje em campo estiveram dois jogadores com 16 anos. Herrera, Bailly, Darmian e Mata foram todos extraordinários durante toda a pré-época, jogando quase todos os minutos de jogo", afirmou Mourinho.



O treinador do Manchester United admitiu ainda não ter aprendido "nada com esta digressão. Sei quem é o Herrera, o Mata, o Sanchez e sei que os jovens são mesmo muito jovens e precisam de tempo para crescer. Sei que os meus jogadores deram tudo, que lutámos pelo melhor resultado, mas taticamente não significa nada", afirmou Mourinho, em conferência de imprensa após o encontro.



Questionado sobre a saída de Ronaldo do Real Madrid, Mourinho afirmou: "Acredito que se sente sempre falta de um jogador como Ronaldo, mas o Real Madrid é maior do que qualquer jogador e terá de lidar com isso. Desejo ao novo treinador do Real Madrid, Julen Lopetegui, a melhor sorte. Conheço-o há 21/22 anos, é uma boa pessoa, um bom treinador, desejo-lhe o melhor."

O Manchester United terminou a sua digressão pelos EUA e participação na International Champions Cup com uma vitória (2-1) sobre o Real Madrid e ainda sem poder contar muitos dos seus principais jogadores.No final do encontro, José Mourinho elogiou o profissionalismo dos jogadores que participaram na competição de pré-temporada, mas voltou a salientar que não é com esta equipa que o Manchester United irá lutar pela Premier League.