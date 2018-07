Mourinho é goleado pelo Liverpool e desespera por reforços

"Dei o nome de cinco jogadores... talvez ainda chegue um", diz o treinador do Manchester United.

"Só espero que os jogadores que estão de férias cuidem de si e que sigam o exemplo de Rashford e Jone, que voltaram mais cedo para ajudar a equipa porque vamos começar a temporada com problemas", referiu ainda.

José Mourinho ainda espera pela chegada de pelo menos um reforço para a temporada 2018/2019. O treinador português do Manchester United fez duras críticas após ter sido goleado pelo Liverpool (1-4), em jogo de pré-época disputado em Michigan, EUA."Eu gostaria de ter mais dois jogadores, mas acho que não vou conseguir, talvez tenha mais um, é possível. Entreguei ao clube uma lista com o nome de cinco jogadores que me interessam e espero que ainda chegue um", atirou Mourinho."Iniciámos o jogo com um lote de jogadores que não farão parte da equipa a 9 de agosto [fecho do mercado na Premier League]. Esta não é a minha equipa, nem sequer metade ou mesmo 30 por cento. Acham que o Alexis estava feliz com quem tinha ao lado? Viemos cá para sobreviver e não ter muito maus resultados. Alexis é o único avançado que temos e dá o melhor...", afirmou o técnico português que ainda não conta com os jogadores que estiveram a disputar o Mundial 2018.