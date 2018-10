Mourinho envolve-se em confusão no final do Chelsea - Manchester United

Golo de Barkley originou provocações entre os dois bancos e treinador português exaltou-se.

Mourinho’s reaction defines Classless. Not my Legend. pic.twitter.com/UBOOyfsfaK — Pys (@CFCPys) October 20, 2018

José Mourinho envolveu-se este sábado numa confusão após o adjunto de Sarri, treinador do Chelsea, ter provocado o português já nos últimos segundos do jogo entre o clube inglês e o Manchester United.Foi após o golo de Barkley (que ditou um empate por 2-2 em Londres, anulando a vantagem do United) e perante provocações de Marco Ianni que o treinador português se levantou da cadeira, visivelmente irritado, lançando a confusão no relvado.Mourinho teve de ser agarrado. Ianni, por sua vez, refugiou-se no túnel.O momento envolveu elementos das duas equipas e acabou por ser resolvido minutos depois. A atitude de Mourinho foi prontamente cirticada nas redes sociais.