Mourinho gastou 433 milhões em 11 jogadores

São estes os gastos em reforços desde a chegada do técnico ao Manchester United em 2016.

José Mourinho já gastou 433 milhões de euros para reforçar o plantel do Manchester United, desde que chegou ao clube, em 2016.



O treinador português só fica atrás, em gastos, do Man. City, (601 milhões), Juventus (571), PSG (561) e Liverpool (449), no mesmo período. No total, são 11 jogadores que já chegaram a Old Trafford pela mão de Mourinho, onde se incluem opções para todos os setores, com destaque para Pogba, (105 milhões) e Lukaku (85), que foram os mais caros. Nesta época o Man. United já desembolsou 81 milhões de euros em jogadores.



O clube contratou o defesa português Diogo Dalot (ao FC Porto), por 22 milhões de euros, e o médio brasileiro Fred, (ao Shakhtar Donetsk), por 59 milhões. No entanto, José Mourinho revelou que não está a receber os jogadores que deseja neste mercado de transferências, e já mostrou o seu descontentamento com a direção do Manchester United.