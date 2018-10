Mourinho ouve pergunta sobre Zidane e pede a jornalista que responda

Momento insólito na conferência de imprensa do jogo Manchester United - Valência para a Champions.

Por J.C.M. | 15:53

Q. Has Zidane called you to say he's not after you job.



Mourinho: Ask @ncustisTheSun he put the bug on my phone. pic.twitter.com/6RH6SA48L8 — 7 times (@SemperFiUtd) October 1, 2018

A vida não está nada fácil para José Mourinho em Old Trafford. Depois de mais uma derrota do Manchester United para o campeonato ( 3-1 em casa do West Ham ), o treinador português joga já esta terça-feira em casa com o Valência, para a Liga dos Campeões.Com a imprensa inglesa a fervilhar sobre uma eminente saída de Mourinho de Manchester, Zidane é apontado como o seu provável sucessor. O The Sun publica esta segunda-feira que o treinador francês ligou a Mourinho, a assegurar-lhe que não pretendia substituí-lo no clube inglês. Confrontado por um jornalista espanhol com este suposto telefonema, Mourinho respondeu ao seu estilo."Estás aver aquele tipo atrás de ti [disse Mourinho apontando para o jornalista do The Sun]? Pergunta-lhe, foi ele que escreveu a notícia. Em vez de me perguntares a mim, pergunta-lhe diretamente.""Ele pôs uma escuta no meu telefone, pergunta-lhe", acrescentou Mourinho com um sorriso na cara, perante o visível embaraço do jornalista do The Sun, que não chegou a responder.O Manchester lidera o grupo H da Champions (com os mesmos 3 pontos da Juventus), após ter derrotado os suíços do Young Boys por 3-0. O Valência vem de uma derrota caseira por 2-0 frente aos italianos, num jogo em que Ronaldo foi expulso . Mas Mourinho está em guerra com o seu próprio plantel e precisa urgentemente de evitar novos desaires.