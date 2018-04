Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mourinho vence Carvalhal no duelo de treinadores portugueses

Man. United bate Swansea em Old Trafford por 2-0.

Por Mário Morgado Ribeiro | 10:26

José Mourinho levou a melhor sobre Carlos Carvalhal no duelo entre treinadores portugueses da Liga inglesa, com a vitória do Man. United frente ao Swansea (2-0), em Old Trafford.



A quarta vitória consecutiva no campeonato, alcançada com golos de Lukaku - o 100º do belga na Premier League - e Alexis Sánchez, permite aos ‘red devils’ manterem o segundo posto, perante a pressão do Liverpool, que antes tinha vencido o Crystal Palace (2-1).



Ainda assim, o Man. United tem um jogo a menos do que os ‘reds’. "Todos os pontos são vitais se queremos ficar no 2º lugar", disse Mourinho no final do encontro.



Apesar da derrota, os ‘swans’ continuam fora da zona de despromoção. "Se jogarmos desta forma, vamos ficar na Premier League", afirmou Carvalhal.



Os dois técnicos acabaram a conferência de imprensa lado a lado, depois de Mourinho ter convidado Carvalhal a dar "bolos à malta [jornalistas]".



Também ontem, o líder Man. City venceu o Everton (3-1) e somou o quinto triunfo seguido na Liga inglesa. No jogo entre internacionais portugueses, João Mário marcou na vitória (3-0) do West Ham sobre o Southampton, de Cédric.