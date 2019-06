Moutinho elogia João Félix

João Félix continua a centrar atenções na seleção nacional. Desta vez foi João Moutinho a elogiar o avançado do Benfica."Não é a primeira vez que cá está. É um excelente jogador e tem mostrado a sua qualidade ao longo da época. É mais um jogador, como todos os outros que aqui estão. Tem trabalhado da melhor forma. É difícil estar aqui e ele quer manter-se", disse o médio do Wolverhampton, em conferência de imprensa na Cidade do Futebol, um dia após o central José Fonte também ter referido que o prodígio, de 19 anos, terá "um papel fundamental" na Liga das Nações.O dianteiro dos encarnados, que está na lista de reforços de vários clubes de topo, procura a sua primeira internacionalização, que pode acontecer na meia-final da Liga das Nações, frente à Suíça, na quarta-feira (5 de junho).Em relação a esse jogo, Moutinho recusa apontar favoritos. "Dentro de campo, o estatuto e o ranking não contam. O futebol é fértil em surpresas", referiu o médio, que sonha com o título. "É um orgulho enorme conquistar troféus pela Seleção", frisou.Ontem, todos os jogadores, incluindo Cristiano Ronaldo, estiveram novamente à disposição de Fernando Santos, que voltou a fazer testes em relação ao onze.O selecionador ainda tem algumas dúvidas e uma delas passa mesmo pela utilização de João Félix na equipa inicial.