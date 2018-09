Chamados para manifestarem se desejam agir criminalmente contra o diretor de comunicação do FC Porto.

Segundo um documento a que o Record teve acesso, o Ministério Público notificou todos os mencionados pelo diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, nas emissões do Porto Canal - nas quais revelou os emails do Benfica -, para manifestarem se desejam agir criminalmente contra o arguido.Entre os mencionados estão, por exemplo, Pedro Guerra, Paulo Gonçalves ou Luís Filipe Vieira.