MP recebe denúncia anónima que envolve FC Porto e Portimonense

Em causa está a alegada falta de transparência em negócios entre os dois clubes.

O Ministério Público recebeu uma denúncia anónima que envolve o FC Porto, estando em causa a alegada falta de transparência em negócios com o Portimonense.



O denunciante alerta para a relação de Teodoro Fonseca com os dois clubes. O empresário foi o responsável pela transferência de Hulk para os azuis e brancos e é sócio maioritário da SAD do Portimonense e também acionista da SAD dos Dragões.



Na denúncia, à qual a CMTV teve acesso, pode ler-se que a transferência de Everton, do Portimonense para o FC Porto, se deve a uma troca de favores entre os dois clubes, em que Teodoro sai beneficiado.



Além de Everton, há ainda a referência à saída de Paulinho para o Dragão na última época e os dois jogos do campeonato que o FC Porto venceu.



O denunciante afirma que o Portimonense facilitou nos dois encontros. Na denúncia declara-se que, desde que Teodoro criou uma relação com os dois clubes, FC Porto e Portimonense têm feito negócios pouco transparentes e que isso se pode verificar nos relatórios e contas dos dois clubes.