Bares e cafés com esplanadas cheias na Ribeira do Porto, turistas e adeptos ingleses com canecas de cerveja na mão desde meio da manhã desta sexta-feira - a esmagadora maioria sem máscara nem distanciamento físico -, cânticos desportivos a ecoar pelo centro da cidade. “É um jogo que devia ser uma festa, mas o álcool a mais às vezes descontrola quem não sabe beber”, atira André Leal, morador no Porto, sobre ...