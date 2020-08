Muito silêncio e pouca glória na final da Liga dos Campeões

Há algo contranatura quando Coman marca o golo da vitória do Bayern de Munique na final da Champions e não tem adeptos para quem correr e celebrar. Ou no estranho silêncio do estádio quando Neymar falhou duas vezes o golo, que seria histórico para o Paris Saint-Germain, na cara de Neuer.

Já se sabia que ia ser assim, mas uma coisa é imaginar, outra é sentir a falta do "bruáaa" das claques num estádio da Luz solitário onde o Bayern levou para a Alemanha mais um troféu da Liga dos Campeões e fez em Lisboa uma espécie de Oktoberfest em pleno agosto.





Este pode até ser o novo normal, mas não há normalidade possível quando nas bancadas as pessoas são substituídas por lonas e quando os gritos dos jogadores transformam a coreografia de uma grande final numa espécie de jogo-treino mais sofisticado e com mais câmaras de televisão.

Emoção de adeptos na final que colocou Lisboa no palco das grandes competições desportivas só mesmo fora do estádio. Diego Sousa tem nove anos e convenceu a avó a ir de Massamá até Benfica para puder ver Neymar, o seu ídolo brasileiro. "Pensei que podia chegar perto, mas só nos deixam ficar aqui" que é como quem diz a uma distância tal que só permitiu ver e fotografar o autocarro do PSG na longínqua rotunda que dá acesso ao estádio da Luz.

Aurelien Bertrand veio de Paris e até percebe a ausência de público no estádio. "Nesta época de pandemia é mais seguro assim. Será menos emotivo mas até tudo passar é melhor ser assim", disse ao CM enquanto acariciava o pelo branco impecavelmente escovado do 'big boy' (assim mesmo, em inglês), o pequeno cão que o acompanhou até Lisboa.

Hans Hofmann aproveitou a final e veio a Lisboa passear convicto de que o seu Bayern iria vencer. "É claro que preferia estar no estádio, não imagino o jogo sem adeptos, mas o importante é a minha equipa vencer".

Num estádio vazio de adeptos, a maioria dos felizardos que assistiu à inédita final da Liga dos Campeões não podia aplaudir. Nem apupar. Eram jornalistas. Só o staff das duas equipas se fez ouvir levemente.



Ou os convidados da circunstância: Marcelo Rebelo de Sousa assistiu à final indiferente à polémica desencadeada pelo CDS (o partido condenou a presença do presidente), mas sem manter contacto com jornalistas. O primeiro-ministro António Costa também marcou presença no jogo.



No final confortaram os franceses com um conformado encolher de ombros. Para o ano há mais e talvez diferente.