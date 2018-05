Mulher de Acuña denuncia mensagens e pergunta: "Quem nos protege?"

Jogador vai avançar de imediato para a rescisão.

Julia Silva, mulher do futebolista Marcos Acuña, revelou no Instagram uma mensagem que chegou ao jogador emostrou-se preocupada com o que pode ser uma ameaça, avança o Record "Continuam a chegar-nos mensagens assim. Quem nos protege?", escreveu a mulher do jogador do Sporting, identificando o clube leonino na publicação.A mensagem em causa dizia: "O que estás a fazer é muito feito. E depois admiras-te de sofrer as consequências".Recorde-se que o jogador argentino vai avançar para a rescisão imediata do contrato com os leões, após ter sido um dos principais alvos do recente ataque à Academia de Alcochete.