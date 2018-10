Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher de Herrera ataca SAD portista

Shantal Mayo reage nas redes sociais à revelação de Pinto da Costa sobre os 6 milhões exigidos pelo mexicano.

Por Mário Morgado Ribeiro | 09:17

A mulher de Héctor Herrera mostrou-se indignada com a SAD do FC Porto pela polémica criada em torno da renovação contratual do médio mexicano. "Enquanto eles tentam destruir o teu nome em público, Deus honrar-te-á em privado", escreveu Shantal Mayo, na rede social Instagram.



A mensagem da esposa do jogador de 28 anos surge dias depois de Pinto da Costa, presidente do emblema azul e branco, ter revelado que Héctor Herrera exigiu 6 milhões de euros para prolongar o vínculo com os dragões. As declarações do líder do clube deram conta das dificuldades em chegar a acordo com o atleta.



O internacional mexicano termina contrato com o FC Porto em junho do próximo ano e a partir de janeiro pode assinar por outro clubes a custo zero. Ontem, o portal Calciomercato, ao citar a ‘Gazzetta dello Sport’, colocava o Inter na frente da corrida pelo capitão do FC Porto, que tem sido associado a diversos clubes de futebol europeu como Real Madrid, Arsenal, Roma ou Watford.



Desde que chegou ao Dragão em 2013, Herrera fez 203 jogos e conquistou um campeonato português e uma Supertaça.