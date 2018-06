Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alemanha perde com a Coreia do Sul e está fora do Mundial

Suécia surpreende ao bater o México por 3-0. Campeões do Mundo perderam por 2-0.

Surpresa no Mundial da Rússia. Ou antes, dupla surpresa no campeonato do Mundo. A Alemanha foi esta quarta-feira eliminada pela primeira vez na sua história na fase de grupos do Mundial de futebol, ao perder (2-0) com a Coreia do Sul e face ao 3-0 da Suécia ao México, que qualificou ambas.



Num jogo de domínio alemão, mas com a defesa coreana a consegir sempre anular o perigo, os golos chegaram ao cair do pano. Kim Young-Gwon marcou aos 91 minuto, após um cruzamento desviado por Kroos. O juiz da partida teve de recorrer ao vídeo árbitro para validar, devido à posição duvidosa do coreano, mas o último toque foi do médio defesa alemão e o golo foi validado.



Na altura, já nem o empate chegava, pois a Suécia ganhava ao México e tinha 6 pontos, tal como a equipa de Herrera.



Já como os alemães a atacar em desespero, o guardião Maneul Neuer subiu à área contrária num canto. Mas a defesa aliviou com um chutão para a frente e Son Heung-Min matou a Alemanha ao correr o campo todo para fazer o 2-0.



Os campeões em título 'escreveram', assim, o pior resultado de sempre em Mundiais, que era o 10.º lugar de 1938. Desde 1954 que ficavam sempre no 'top 8'.