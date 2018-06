Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bélgica vence Inglaterra e passa aos oitavos em primeiro lugar do Grupo G no Mundial

Seleções já tinham consolidado a passagem à próxima fase do campeonato.

20:50

A Bélgica conquistou esta quinta-feira o Grupo G do Mundial de futebol de 2018, ao bater a Inglaterra por 1-0, num encontro da terceira jornada entre duas equipas já apuradas, disputado em Kaliningrado, na Rússia.



Adnan Januzaj, aos 51 minutos, apontou o tento dos belgas, que fecharam o agrupamento com o pleno de nove pontos, contra seis dos ingleses.



Em Saransk, no outro encontro do Grupo G, a Tunísia bateu o Panamá por 2-1, com tentos de Fakhreddine Bem Youssef, aos 51 minutos, e Wahbi Khazri, aos 66. Yassine Meriah marcou, na própria baliza, o golo dos panamianos, aos 33.



Nos oitavos de final, a Bélgica jogará com o Japão, na segunda-feira, em Rostov Do Don, enquanto a Inglaterra medirá forças com a Colômbia, na terça-feira, em Moscovo.