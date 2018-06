Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dinamarca vence Peru na primeira jornada do Grupo C

Vitória dinamarquesa por 1-0.

18:55

A seleção da Dinamarca venceu este sábado à tarde o Peru, por 1-0, na primeira jornada do Grupo C do Mundial 2018, que está a realizar-se na Rússia, terminando assim a primeira jornada no topo do Grupo C, em igualdade pontual com a França.



Em Saransk, o avançado Poulsen fez o único golo da partida, aos 59 minutos, enquanto o Peru pode lamentar uma grande penalidade falhada por Cueva, aos 45+1.



Com este triunfo, a Dinamarca igualou a França no topo do Grupo C. Os gauleses bateram a Austrália, por 2-1, em Kazan.



Um golo a meias entre Paul Pogba e Aziz Behich, que a FIFA atribuiu ao médio gaulês, decidiu o encontro, aos 81 minutos, depois de dois penáltis, concretizados pelo gaulês Antoine Griezmann, aos 58, e o australiano Mile Jedinak, aos 62.



O primeiro tento fica para a história dos Mundiais como o primeiro nascido depois de o árbitro reverter uma decisão, após ser alertado pelo videoárbitro (VAR). Depois de ver as imagens do lance, optou por marcar grande penalidade.