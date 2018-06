Fernando Santos garantiu, após a derrota de Portugal frente ao Uruguai que ditou o afastamento da seleção do Mundial 2018, que ainda há lugar na equipa para Cristiano Ronaldo.O capitão, de 33 anos, ainda "tem muito para dar ao futebol", acredita o selecionador nacional."Há uma nova competição em setembro, uma nova prova e, obviamente, queremos que esteja connosco", admite, abordando a Taça das Nações e o papel de CR7 a "ajudar os mais novos a crescer"."A equipa tem muitos jovens e é importante ter o capitão presente. Ele sempre disse 'sim' nestas horas", relembra Fernando Santos, que não acredita que Ronaldo abandone a seleção portuguesa para já.Ronaldo não dá certezasNo final do jogou, Cristiano Ronaldo afirmou que a seleção estava "triste" com o resultado e vincou que está "orgulhoso" da equipa."Do meu ponto de vista, Portugal bateu-se bem, mas o futebol é assim. Quem marca mais golos é quem ganha. Uma palavra de apreço aos meus companheiros, acho que demos tudo. Estou muito orgulhoso do que fizemos. Desfrutei bastante desta competição. Hoje é um dia triste mas temos de estar orgulhosos porque demos o nosso melhor. Os golos fizeram a diferença mas Portugal vai continuar a dar muitas alegrias aos portugueses. Muito obrigada por todo o apoio".Quanto ao futuro, o capitão não quis adiantar o que lhe vai na cabeça. "Haverá oportunidades para falar do futuro", garante.