Neymar abandona treino da seleção com dores no pé e a coxear

Avançado magoou-se no pé direito.

15:44

Neymar sentiu fortes dores no pé direito, durante o treino da seleção brasileira nesta terça-feira, em Sochi, na Rússia.

O avançado brasileiro teve de abandonar o treino a coxear, depois de alguns 'passes' com a bola, entre colegas, segundo avança a imprensa brasileira.



Neymar Jr. já foi visto pelo fisioterapeuta da equipa, Bruno Mazzioti, abandonando de seguida o relvado.



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já informou que o avançado 'canarinho' saiu da sessão por precaução e que deverá regressar aos trabalhos na quarta-feira.



O organismo indicou que Neymar apresentou dores logo após o jogo de domingo com a Suíça, no qual o jogador do Paris Saint-Germain foi muitas vezes 'castigado' com faltas dos adversários.



