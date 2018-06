Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rússia vence Egipto por 3-1

Russos a um passo dos 'oitavos'.

Por Lusa | 20:52

A anfitriã Rússia garantiu esta terça-feira, praticamente, um lugar nos oitavos de final do Mundial de futebol de 2018, ao bater o Egito por 3-1, em encontro da segunda jornada do Grupo A, disputado em São Petersburgo.



Ahmed Fathy (47 minutos), na própria baliza, Denis Cheryshev (59) e Artem Dzyuba (62) apontaram os tentos da formação russa, que na primeira ronda tinha goleado a Arábia Saudita por 5-0, enquanto Mohamed Salah marcou para os africanos, de penálti (73).



Os russos somam seis pontos e podem qualificar-se já na quarta-feira, se o Uruguai, que soma três, não perder com os sauditas, enquanto os egípcios, derrotados pelos sul-americanos por 1-0 na estreia, estão quase eliminados.