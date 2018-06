Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colômbia vence grupo H e Senegal sai do Mundial por ter mais cartões que o Japão

Africanos perderam com os sul-americanos e acabaram com os mesmos 4 pontos do Japão, que perdeu perante a Polónia.

16:53

Foi uma autêntica roleta russa (pois claro) de emoções, esta última jornada do grupo H do Mundial 2018.



Com a Colômbia a bater o Senegal por 1-0 e o Japão a ceder uma derrota perante a Polónia pelo mesmo resultado, asiáticos e africanos viram-se absolutamente empatados na classificação, ambos com três quatro pontos e os mesmos quatro golos marcados e sofridos.



Para complicar ainda mais as contas, Japão e Senegal empataram no jogo entre si, pelo que o desempate teve mesmo de ser feito pelo critério disciplinar. Perderam os africanos, por terem visto seis cartões amarelos no torneio, ao passo que o Japão viu apenas quatro.



Foi a primeira vez que o critério disciplinar serviu para desempatar a classificação entre duas equipas.



A Colômbia assegurou o primeiro lugar no grupo e fica agora à espera do jogo das 19h00 para saber se vai defrontar a Inglaterra ou a Bélgica no final.