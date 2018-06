Suíça dá a volta ao marcador e bate Sérvia por 2-1

Suíços lideram agora Grupo E com 4 pontos, a par do Brasil e a 1 ponto da Sérvia.

A Sérvia entrou melhor no jogo e chegou ao 1-0 por intermédio de Mitrovic, mas a equipa dos Balcãs viu-se impotente para travar a reação dos suíços na segunda parte.



Com este resultado, as decisões no Grupo ficam adiadas para a última jornada. Brasil e Sérvia vão disputar entre sim uma vaga nos oitavos de final, com a Suíça a ter pela frente a Costa Rica de Brian Ruiz, já eliminada após duas derrotas. Aos helvéticos basta um empate com a Costa Rica para seguir em frente mas até a derrota pode servir, caso consiga uma diferença de golos melhor que a do Brasil ou a da Sérvia.



Um golo do outro mundo de Xhaka, seguido de um contra-ataque mortífero de Shaqiri nos descontos, permitiram à Suíça anular a desvantagem trazida da primeira parte no jogo com a Sérvia e levar os helvéticos para o primeiro lugar do Grupo E, com os mesmos quatro pontos do Brasil, mas com mais um golo sofrido do que os canarinhos.