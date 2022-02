Mundial de Natação do Japão adiado para julho de 2023

Os próximos Campeonatos do Mundo de Natação, organizados em Fukuoka, no Japão, foram novamente adiados, de maio de 2022 para julho de 2023, devido "à situação pandémica e às medidas atualmente em vigor no Japão", anunciou esta terça-feira a organização.

O adiamento foi anunciado esta terça-feira em comunicado pela Federação Internacional de Natação.

Inicialmente, os Mundiais estavam agendados para o verão de 2021, mas foram adiados pela primeira vez depois de os jogos olímpicos de Tóquio terem sido adiadas por um ano de 2020 para 2021.

Consequentemente, os próximos Campeonatos Mundiais, marcados para Doha, Qatar, "serão realizados em janeiro de 2024", a seis meses dos olímpicos-2024, acrescentou a Federação.