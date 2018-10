Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mundial rendeu 12,6 milhões à FPF e hotel da seleção arranca até ao fim do ano

O relatório de atividades 2017/18 da Federação Portuguesa de Futebol regista um total de rendimentos de 76,007 milhões de euros, que é o melhor resultado de sempre de um exercício da instituição. A participação de Portugal no Campeonato do Mundo, na Rússia, rendeu 12,6 milhões de euros, verba superior àquela que tinha sido inscrita no orçamento e que tinha sido 8,4 milhões, referentes apenas à presença na fase final.



O total de gastos da FPF ascendeu aos 68,951 milhões pelo que o resultado líquido é de 7,056 milhões que serão aplicados na construção da unidade de alojamento (3,9 M€), apoio ao futebol não profissional (1,4), programa Crescer 2020 (900 mil euros), modernização administrativa dos sócios da FPF (700 mil) e fundos patrimoniais (104 mil).



Exploração da marca Seleções já rende 25 milhões

Os rendimentos da FPF com os direitos de transmissão, publicidade e patrocínios já atingem os 25,6 milhões de euros, de acordo com o relatório de actividades da federação relativo à época 2017/18.



Segundo fonte oficial federativa, em 2012 os valores não atingiam os 3,5 milhões de euros. Duas razões estão na base destes resultados: a centralização dos direitos TV pela UEFA e uma estratégia direta em relação aos sponsors.



A valorização da marca Seleções tem sido um dos grandes objetivos da presidência de Fernando Gomes e a sua internacionalização uma forma de a potenciar. O mercado chinês faz parte desse projeto, sendo que foram vendidos os direitos de exploração da imagem das seleções a três marcas daquele país, que só o podem fazer no limite das suas fronteiras.



A aposta neste mercado não obriga à realização de qualquer jogo na China. Aliás, é cada vez mais complicado encontrar datas disponíveis para jogos particulares. O próximo que Portugal irá realizar será em maio de 2020.



Hotel da Seleção arranca este ano

A nova unidade de alojamento que irá permitir que a Seleção Nacional fique instalada dia e noite na Cidade do Futebol vai estar pronta antes do Europeu 2020 e, portanto, em condições de acolher o estágio final dos convocados de Fernando Santos para a fase final daquela competição.



A obra da FPF já está licenciada pela câmara e arranca antes do fim do ano, assegurou fonte oficial da federação. O novo edifício ficará num dos topos do relvado principal com um custo de cerca de 4 milhões de euros, verba que está definida para o investimento na construção da fase 2 da Cidade do Futebol. A unidade de alojamento (com três pisos) será destinada em exclusivo à Seleção A quando se encontrar em estágio, mas poderá ser utilizada por duas selecções da formação em simultâneo.



A construção do museu e do pavilhão para o futsal serão as próximas empreitadas da federação liderada por Fernando Gomes.