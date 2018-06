Bernardo Silva falha treino da seleção devido a indisposição

Adrien regressou em pleno.

Por Lusa | 11:36

Bernardo Silva falhou esta terça-feira o treino da seleção portuguesa de futebol, devido a uma indisposição gástrica, num apronto no qual Adrien trabalhou sem limitações, com vista ao particular com a Argélia, o último de preparação para o Mundial2018.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, o jogador do Manchester City foi mesmo o único ausente, tendo apenas surgido no relvado antes da sessão de trabalho, quando a seleção recebeu a visita do primeiro-ministro, António Costa.

Por outro lado, nos 15 minutos abertos aos jornalistas, Adrien já treinou em pleno com os restantes colegas de equipa, depois de ter falhado o particular com a Bélgica (0-0), no sábado, e o treino de segunda-feira.