Calor leva adeptos lusos e uruguaios às praias de Sochi

Turistas aproveitam 30 graus que se fazem sentir na estância balnear do Mar Negro.

Por Lusa | 12:07

À hora de almoço as imediações do Estadio Olímpico Ficht, em Sochi, estão desertas de adeptos portugueses e uruguaios, mas cheias de veraneantes que aproveitam a frescura do Mar Negro e os mais de 30 graus.

A zona onde os adeptos do Mundial2018 se concentram, nos menos de 100 metros entre o estádio e a praia, está polvilhada de bares e lojas de recordações, mas são as praias, de sólido 'calhau', que concentram boa parte dos visitantes, não se vislumbrando portugueses, que se estima sejam menos de mil a voar de solo luso.

Portugal e Uruguai defrontam-se este sábado a partir das 21h00 locais (19h00 em Lisboa), em Sochi, num embate que vale um lugar nos quartos de final do Mundial de futebol de 2018.



Antes da hora de maior calor, por volta das 11h00 locais (09h00 em Lisboa), a seleção de futebol deu um passeio nas imediações do hotel, que fica a cerca de um quilómetro do estádio, sem os habituais adeptos em busca de uma foto ou recordação.



À hora do jogo, estão previstos 27 graus e elevada humidade, o que pode condicionar o desempenho dos futebolistas.



Este é o segundo jogo de Portugal em Sochi, depois de aqui se ter estreado frente à Espanha (3-3) a 15 de junho, seguindo-se um triunfo por 1-0 sobre Marrocos em Moscovo, a 20, e empate 1-1 com o Irão, de Carlos Queiroz, a 25, em Saransk.