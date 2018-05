William e André Silva cumprem primeiro treino em Oeiras

Fernando Santos conta com 16 dos 23 convocados para o Mundial 2018.

Por Lusa | 11:28

William Carvalho e André Silva participaramesta quinta-feira pela primeira vez no treino da seleção portuguesa, que prepara a fase final do Mundial2018 de futebol, enquanto Raphael Guerreiro esteve ausente, devido a febre.

Na Cidade de Futebol, em Oeiras, a chegada de William Carvalho e André Silva foi mesmo a grande novidade da sessão comandada por Fernando Santos, que já pode assim contar com 16 dos 23 jogadores convocados.

Contudo, no treino, o selecionador nacional trabalhou com apenas 15 jogadores, já que Raphael Guerreiro nem apareceu no relvado.