Mundo do futebol une-se em homenagem a Davide Astori

O futebolista internacional italiano foi encontrado sem vida no quarto de hotel em que a sua equipa se encontrava em estágio, para um jogo em Udine.



FC Porto regrets the death of Davide Astori and presents deep condolences to the player's family and @acffiorentina #FCPorto https://t.co/qTD3mOydg8

Our thoughts are with the family and friends of Davide Astori who has passed away at the age of 31https://t.co/0jZmSbh8qU