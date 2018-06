Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Murro na mesa põe Sané de fora dos 23

Löw, com escolha polémica, deixa jovem estrela de fora.

09:28

AAlemanha não vence há 5 jogos e o selecionador Joachim Löw deu um murro na mesa. Os 27 jogadores em estágio saltaram e nos 23 que ontem caíram na convocatória final não está Leroy Sané, extremo de 22 anos que marcou 14 golos e fez 19 assistências ao serviço do Man. City.



Löw arrisca no menos espetacular Julian Brandt. Surpreende e envia uma mensagem contraditória: por um lado, um plantel conservador; por outro, não há lugares garantidos. A não ser para Manuel Neuer, cujo único jogo nos últimos 9 meses foi a derrota (2-1) frente à Áustria no sábado, e está nomeado titular e capitão. Os 23 da campeã do Mundo são: guarda-redes: Neuer, Stegen e Trapp; defesas: Boateng, Hummels, Kimmich, Sule, Ginter, Hector, Plattenhardt e Rudiger; médios: Brandt, Draxler, Goretzka, Gundogan, Khedira, Kroos, Müller, Rudy, Özil e Reus; avançados: Gómez e Werner.