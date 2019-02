Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nacional avança com queixas-crime por comentários após goleada frente ao Benfica

Clube fala em "insulto gratuito", "achincalhamento" e "ofensa à dignidade".

12.02.19

O Nacional emitiu esta terça-feira um comunicado no qual anuncia que foram "apresentadas queixas-crime contra todos aqueles que puseram em causa a honra e o bom nome" da SAD do Nacional após a goleada sofrida na Luz (10-0) frente ao Benfica.



"O mau resultado num jogo de futebol não pode servir de desculpa para o insulto gratuito, o achincalhamento e a ofensa à dignidade, à honra e ao profissionalismo de todos aqueles que dia após dia dão o seu melhor em prol de uma instituição", pode ler-se no documento.



Além das queixas-crime, o Nacional irá também avançar com "processos cíveis, no sentido de exigir reparação aos danos materiais e morais causados a esta SAD e seus profissionais". "Igual procedimento será tomado em todas as declarações e posições que venham de alguma forma lesar a honra e o bom nome dos profissionais desta instituição", esclarece.



Leia o comunicado na íntegra:

"Analisando as declarações proferidas em vários programas televisivos e artigos de opinião em diversos jornais a propósito do jogo da jornada 21 da Liga NOS, Benfica-CD Nacional, disputado no passado domingo, o CD Nacional, Futebol SAD vem pelo presente informar o seguinte:



1 – O mau resultado num jogo de futebol não pode servir de desculpa para o insulto gratuito, o achincalhamento e a ofensa à dignidade, à honra e ao profissionalismo de todos aqueles que dia após dia dão o seu melhor em prol de uma instituição.



2 – Assim, foram já dadas indicações ao departamento jurídico desta SAD no sentido de serem apresentadas queixas-crime contra todos aqueles que puseram em causa a honra e o bom nome desta SAD e dos seus profissionais e ainda contra os orgãos de comunicação social que permitiram que se veiculasse esse tipo de afirmações.



3 – Em paralelo, irão também avançar processos cíveis, no sentido de exigir reparação aos danos materiais e morais causados a esta SAD e seus profissionais.



4 – Igual procedimento será tomado em todas as declarações e posições que venham de alguma forma lesar a honra e o bom nome dos profissionais desta instituição".