Nacional e Belenenses empataram este domingo a zero na Madeira, num jogo muito equilibrado e com desfecho justo.









Na primeira metade, os madeirenses começaram por cima, mas, aos poucos, os visitantes equilibraram. Com poucos lances de perigo, foi sem surpresa que o marcador chegou em branco ao intervalo.

Na etapa final, o jogo continuou interessante, com boas iniciativas atacantes de parte a parte, mas faltava acertar na finalização. Riascos (71’) esteve perto do golo, mas André Moreira respondeu com uma grande defesa.



O Nacional ainda tentou pressionar na parte final, mas a equipa de Petit defendeu de forma exemplar e segurou o empate. O jogo valeu pela entrega das duas equipas.