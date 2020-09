Durante um jogo entre duas equipas que subiram à I Liga e que procuravam a primeira vitória, o Nacional viajou do Funchal até ao Algarve e levou a melhor ao vencer o Farense por 1-0.









O jogo decorreu no Estádio Algarve, em Loulé, uma vez que o São Luís, a casa do Farense, continua em obras. A equipa algarvia mostrou que queria ganhar pontos e na primeira parte teve mais posse de bola. O guarda-redes do Nacional, Daniel Guimarães, evitou o que podia ter sido primeiro golo da partida aos 19’. Stojiljkovic fez um cabeceamento violento e a defesa foi feita quase por reflexos. A meio da primeira parte, Hugo Marques evitou o golo quase certo do Nacional.

Na segunda parte, o Farense voltou a mostrar garra e Lucca quase desbloqueava o marcador com um remate de cabeça após um canto. Mas foi mesmo o Nacional a abrir o marcador com um tiro de Riascos disparado de fora da área, após uma perda de bola de Mansilha no meio-campo. Depois de sofrer o golo, o Farense ainda tentou dar a volta ao resultado, mas nenhuma jogada chegou a ameaçar a baliza do Nacional.





A equipa algarvia continua sem vencer e sem marcar. Já os madeirenses conseguiram a sua primeira vitória.



Luís Freire: "Foi um dia especial"

“Foi um dia especial, principalmente porque vencemos. Não era fácil passar aqui”, disse Luís Freire, treinador do Nacional, sobre o jogo. Sérgio Vieira, técnico do Farense, lamentou o resultado: “Fizemos um bom jogo mas a eficácia não quis nada connosco. Temos de continuar a evoluir.”