"Nada ficará como dantes, esta é uma reunião de decisões", diz Jaime Marta Soares

Equipa de Bruno de Carvalho não se demite. Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting quer eleições.

19:12

Jaime Marta Soares, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting sublinhou esta quinta-feira a importância da reunião marcada para as 19h00 entre os órgãos sociais do cube: "Nada ficará como dantes, esta é uma reunião de decisões", diz o presidente demissionário da mesa da Assembleia Geral.

Perguntado se mantém a posição de pedir a demissão de Bruno de Carvalho, Jaime Marta Soares disse que sim, mas adianta que espera não ter de convocar uma assembleia geral extraordinária para esse efeito:

"A MAG não queria utilizar esse recurso de uma Assembleia Geral para uma destituição. Temos feito tudo o que está ao nosso alcance para evitar essa possibilidade. Mas não vou desrespeitar as opções do sócios".



Marta Soares apela ao consenso. "Esta é uma reunião para decidir com serenidade, consensualizar a decisão. Não somos um grupo de amigos, somos sócios que queremos o melhor para o Sporting".



"O que tratámos na última reunião era que iríamos decidir hoje para acabar com a instabilidade no clube. Vamos ver se conseguimos consensualizar o que importa fazer".



Reunião para definir o futuro imediato

Os órgãos sociais do Sporting reúnem-se esta quinta-feira, para decidir o futuro próximo do clube. O presidente demissionário da Mesa da Assembleia Geral, Jaime Marta Soares, convocou o encontro que surge como continuação da reunião da passada terça-feira, que terminou sem conclusões.

Marta Soares tem apelado repetidamente à demissão de Bruno de Carvalho e da sua equipa, mas o Conselho Diretivo voltou esta quinta-feira a afirmar que se mantém no cargo.

Os membros especificam que uma AG, para discutir a continuidade do atual Conselho Diretivo, irá "travar de imediato o lançamento do empréstimo obrigacionista", e que o clube e SAD "deixarão de ter capacidade para fazer face a compromissos imediatos". A direção do clube diz que novas eleições poriam em causa todo o planeamento na nova época, impossibilitando a capacidade de contratar reforços para a equipa de futebol.

Com a Mesa da Assembleia Geral e o Conselho Fiscal e Diretivo demissionários, a reunião de Alvalade deverá servir para decidir quais os próximos passos. Pode estar em causa a abertura de um processo disciplinar ao presidente ou a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária.