"Nada me surpreende": Lionel Messi faz duras críticas à dispensa de Suárez do FC Barcelona

O futebolista argentino Lionel Messi criticou esta sexta-feira a forma como o FC Barcelona decidiu dispensar o uruguaio Luis Suárez, de saída para o Atlético Madrid, de quem vai sentir muitas saudades.

"Merecia que o tratassem como o que é: um dos jogadores mais importantes da história do clube, que conquistou coisas importantes, coletiva e individualmente, e não ser demitido. Mas a verdade é que, a esta altura, nada me surpreende", escreveu Messi na sua conta no Instagram.

Lionel Messi, que no inicio da época se viu envolvido num braço de ferro com o FC Barcelona para concretizar a desejada saída, que não foi conseguida, explicou ainda a tristeza que sentiu ao entrar hoje no vestiário e não ver Suárez.

"Como vai ser difícil não continuar a partilhar o dia a dia contigo, tanto nos campos como fora deles. Vamos sentir muitas saudades. Foram muitos anos, convívio, almoços e jantares. Muitas coisas que nunca serão esquecidas, todos os dias juntos", disse.

Messi confessou que "será estranho" ver o amigo "com outra camisola" e muito mais enfrentá-lo quando o FC Barelona enfrentar o Atlético de Madrid.

"Desejo-te o melhor neste novo desafio. Te amo muito, te amo muito. Até breve, amigo", diz ainda a estrela argentina.