Nadador Ryan Lochte em tratamento contra o abuso de álcool

Norte-americano está suspenso até julho de 2019 por violação das regras antidopagem.

Por Lusa | 10:06

O nadador norte-americano Ryan Lochte, sete vezes campeão olímpico e suspenso até julho de 2019 por violação das regras antidopagem, está a seguir um tratamento contra o abuso de bebidas alcoólicas, anunciou no sábado um dos seus advogados.



"Ryan sabe que vencer esta doença é indispensável para evitar tomar más decisões no futuro, para ser um marido e um pais o melhor possível, e se quiser atingir o objetivo de voltar ao domínio nas piscinas nos seus quintos Jogos Olímpicos, em Tóquio, em 2020", declarou Jeff Ostrow ao site TMZ, especializado em informação sobre celebridades.



Ryan Lochte, 34 anos, 16 vezes campeão do mundo e vencedor de 12 medalhas olímpicas, decidiu fazer tratamento contra a adição do álcool depois de um incidente registado na quinta-feira num hotel, na Califórnia, onde a polícia interveio quando o nadador tentou entrar no próprio quarto arrombando a porta



Menos de 24 horas mais tarde, esteve envolvido num acidente de viação em Gainsville, na Florida, e foi chamado a responder por "condução imprudente", embora não tenha sido feita qualquer menção a álcool no relatório da polícia, segundo o TMZ.



A nadador americano cumpre atualmente 14 meses de suspensão, válida até julho de 2019 e aplicada pela agência antidoping dos Estados Unidos, devido a uma transfusão sanguínea irregular.